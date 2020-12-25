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05:10 (мск), источник: Известия

В Нигерии выявили еще один новый штамм коронавируса

Еще одна разновидность коронавирусной инфекции обнаружена в Нигерии, заявил 24 декабря глава Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Джон Нкенгасонг. Ранее новые штаммы были выявлены в Великобритании и Южно-Африканской Республике (ЮАР), после чего многие страны мира вернули ограничения на авиасообщения.

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Источник: Reuters

«Это отдельная линия от Великобритании и ЮАР. Дайте нам немного времени, еще очень рано [делать заявления]», — цитирует чиновника Associated Press.

По его словам, CDC Нигерии и Африканский центр передового опыта в области геномики инфекционных заболеваний выявили мутацию 501, однако нужно провести больше анализов.

Как пишет агентство AP, ознакомившееся с исследованием случаев, новый штамм COVID-19 был обнаружен в двух образцах пациентов, собранных 3 августа и 9 октября в штате Осун. В документе говорится об отсутствии данных, показывающих, что новая мутация распространяется так же быстро, как вариант, выявленный в Великобритании.

Новый мутировавший вариант коронавируса был обнаружен в Великобритании 14 декабря. Британский премьер Борис Джонсон рассказал, что новый штамм SARS-CoV-2 на 70% более заразен, нежели первоначальный. Из-за этого ряд стран прекратил авиасообщение с Великобританией, Россия приостановила полеты в Соединенное Королевство 22 декабря.

Британскую вариацию коронавируса уже зафиксировали в Германии, Швейцарии и Сингапуре.

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