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16:04 (мск), источник: РИА Новости

Историка Соколова приговорили к 12,5 года колонии за убийство аспирантки

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал историка Олега Соколова виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

«Путем сложения наказаний назначить 12 с половиной лет в колонии строгого режима», — сказала судья Юлия Максименко, подчеркнув, что Соколов пошел на преступление умышленно, хотя решение возникло спонтанно.

Гособвинение запрашивало 15 лет лишения свободы.

Потерпевшей стороной признали брата погибшей.

В ноябре 2019 года доцент Санкт-Петербургского государственного университета (уже бывший) застрелил свою 24-летнюю аспирантку из обреза, а через несколько дней решил избавиться от тела, расчленив его. Однако при попытке выбросить останки в Мойку он соскользнул в воду.

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Суд признал историка Соколова виновным в убийстве аспирантки
Спасатели вытащили 63-летнего мужчину из реки вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.

Погибшая оказалась возлюбленной Соколова: они жили вместе в его квартире на набережной Мойки. Позже там нашли пакет с ее головой, обрез ТОЗ-17−01 с гильзой 5,6 миллиметра, десять коробок с патронами, пилу, топор, а также вещи убитой: студенческий билет, удостоверение аспиранта и выброшенные в мусорный бак украшения со следами крови.

По словам историка, мотивом стала ссора с Ещенко на почве ревности. Позже он говорил, что хотел успокоить девушку, так как она впала в истерику, и выстрелил из пистолета в воздух, но случайно попал ей в голову.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Соколов не страдает психическими расстройствами и мог осознавать свои действия. Вину он признал.

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