16:04 (мск), источник: РИА Новости
Историка Соколова приговорили к 12,5 года колонии за убийство аспирантки
С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — РИА Новости. Октябрьский районный суд
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«Путем сложения наказаний назначить 12 с половиной лет в колонии строгого режима», — сказала судья Юлия Максименко, подчеркнув, что Соколов пошел на преступление умышленно, хотя решение возникло спонтанно.
Потерпевшей стороной признали брата погибшей.
В ноябре 2019 года доцент
Погибшая оказалась возлюбленной Соколова: они жили вместе в его квартире на набережной Мойки. Позже там нашли пакет с ее головой, обрез ТОЗ-17−01 с гильзой 5,6 миллиметра, десять коробок с патронами, пилу, топор, а также вещи убитой: студенческий билет, удостоверение аспиранта и выброшенные в мусорный бак украшения со следами крови.
По словам историка, мотивом стала ссора с Ещенко на почве ревности. Позже он говорил, что хотел успокоить девушку, так как она впала в истерику, и выстрелил из пистолета в воздух, но случайно попал ей в голову.