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18:26 (мск), источник: РИА Новости

Суд арестовал основателя компании Petropavlovsk Масловского

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Тверской суд Москвы в пятницу арестовал одного из основателей и бывшего гендиректора Petropavlovsk Plc Павла Масловского по обвинению в растрате, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева.

Источник: РИА Новости

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Масловский был задержан накануне в офисе.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Масловского меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Бондарева.

В СИЗО ему предстоит пробыть как минимум до 23 февраля.

По данным суда, ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата), санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В офисе компании прошли обыски. Пресс-служба Petropavlovsk цель обысков комментировать отказалась. По словам представителей компании, в Petropavlovsk не видели материалов дела, но, вероятно, они касаются «людей, которые сейчас не занимают никаких должностей в компании».

Очередной корпоративный конфликт в Petropavlovsk начался после прихода в начале этого года нового крупного акционера — «Южуралзолота». Четыре крупнейших акционера не поддержали на годовом собрании в июне прежний состав совета директоров, включая основателя компании Павла Масловского. Они также инициировали независимое расследование ряда сделок за последние три года, когда Масловский занимал должность генерального директора, после чего он и был задержан.

Компания зарегистрирована в Великобритании, основной офис расположен в Лондоне, группа имеет офисы в Москве и Благовещенске, а основные активы расположены в России — в Амурской области.

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