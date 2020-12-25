19:26 (мск), источник: Интерфакс
В Нэшвилле на улице взорвался автомобиль
Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU — В центре Нэшвилла утром на Рождество взорвался автомобиль. В полиции города заявили, что считают взрыв преднамеренным.
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Расследованием занимаются полиция, ФБР и профильное агентство при Минюсте, в ведении которого находятся инциденты с огнестрелом и взрывчаткой (ATF).
Ближайшие к месту взрыва улицы перекрыты.
По словам представителя городского пожарного департамента, с места взрыва в больницу доставили трех потерпевших. Он уточнил, что врачи не сочли их состояние критическим.
Житель Нэшвилла Бак Маккой расссказал CNN, что взрыв случился прямо у него перед домом, волна выбила стекла в его окнах.
«На улице все было в огне, три припаркованных машины были полностью охвачены пламенем», — поделился он.