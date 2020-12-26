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14:54 (мск), источник: Фонтанка

Петербургские оперативники задержали очередных «сотрудников банка». Состав группы интернациональный

Оперативники «заказного» отдела угрозыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали очередных лжесотрудников банка.

Полиция потревожила семерых мужчин и девушку в разных районах города вечером 25 декабря. 47news описал схему и подозреваемых в красках.

Как сообщает издание, в квартирах задержанных при обысках были найдены многочисленные незарегистрированные sim-карты и банковские карты. Коллективу вменяют кражи с электронных банковских счетов. Речь о схемах, когда по телефону клиентам банков представляются сотрудниками кредитной организации и, пугая тем, что их взламывают, заставляют перевести сбережения на указанные счета, либо продиктовать данные карты и коды из sms-сообщений. На счету задержанной группы электронные кражи пока на 1,2 млн рублей. Но это пока только начало следственных действий.

Координатором полицейские считают 33-летнего Эльсевара Джафарова. Он родился в Азербайджане, а в последнее время жил на окраине Петербурга, в Металлострое. По предварительным данным, на нем был рекрутинг и распределение доходов. На странице в соцсетях Эльсевар указал, что в 2013 году окончил факультет актерского искусства и режиссуры петербургского Института театрального искусства. В начале декабря он жаловался подписчикам на финансовые проблемы.

Пересчитывал деньги, по данным оперативников, 27-летний Александр Корнев, ранее работавший на стройке. Он якобы нашёл 31-летнего Игоря Штеймана, 23-летнего Александра Лупеко и 20-летнего Алексея Ильина, которые могли звонить клиентам от имени банков. Примерно тот же функционал был у 32-летнего уроженца Череповца Дмитрия Афанасьева.

По данным полиции, после обзвона клиентов банков группа выезжала к терминалам и снимала наличные в торговом комплексе «Мега Дыбенко», на улице Бабушкина, Богатырском и проспекте Луначарского. Пластик им выдавал 30-летний петербуржец Георгий. Наличка уходила на карту 19-летней Полины, она будто бы раскидывала деньги по счетам, сдавала ежедневные отчеты. Безопасность обеспечивал 31-летний спортсмен Абдула из Дагестана.

Полиция вышла на предполагаемых мошенников после серии очередных звонков в декабре. Оперативники отследили, куда уходят деньги, узнали владельца карты, а затем послушали переговоры. Установить конечных руководителей будет сложнее — те общаются по закрытым каналам.

Неделю назад, напомним, отдел киберпреступлений полицейского главка отчитался о задержании ещё одной группы, обиравшей пенсионеров. По делу пока проходят шестеро мужчин, они якобы сотрудничали с украинским call-центром.

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