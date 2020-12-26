Военные объяснили стрельбу по торговому центру в Пскове

«Произошел непроизвольный выстрел из 30-мм пушки. Металлическая болванка без взрывчатого вещества на излете траектории упала на окраине города на нежилое здание», — заявили военные (цитата по ТАСС).
По данным командования, в результате никто не пострадал. Там добавили, что вместе с правоохранительными органами устанавливают обстоятельства произошедшего.
Как сообщал канал РЕН, 24 декабря ефрейтор по неосторожности сделал выстрел из пушки боевой десантной машины БМД-4, в результате снаряд с полигона попал в крышу одного из торговых центров. Telegram-канал Baza уточнял, что речь идет о ТЦ Fjord Plaza: по его данным, болванка пробила крышу здания и оказалась на втором этаже в магазине «Детский мир». Из торгового центра эвакуировали 300 человек.
Baza писала, что военнослужащий случайно произвел два выстрела, вторую болванку не нашли.
По информации Telegram-канала «Псковская губерния», выстрел был случайно сделан во время разряжения орудия после учений. По данным издания, торговый центр на некоторое время перекрывали на въезд.
В администрации Пскова ранее заявили ТАСС, что информация о попадании снаряда в ТЦ Fjord Plaza по линии дежурных служб не поступала.