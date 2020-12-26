CМИ сообщили о первом случае аллергической реакции на вакцину Moderna в США

Инцидент произошел с врачом Хоссейном Садрзаде из Бостонского медицинского центра.
По его словам, у него началась острая аллергическая реакция через несколько минут после введения вакцины.
Он почувствовал учащенное сердцебиение и головокружение. Мужчина страдает от аллергии на моллюсков.
«После того как я получил вакцину, я почувствовал тахикардию, но подумал, что это, возможно, тревога — мне было страшно после того, как я узнал о реакциях на Pfizer (вакцину компании.— “Ъ”) в США, особенно среди людей, у которых аллергия на моллюсков, как у меня», — рассказал медик телеканалу CNN.
Представитель медицинского центра подтвердил, что их сотрудник получил вакцину Moderna. Представитель Moderna заявил, что компания не может комментировать отдельный случай.
США остаются лидерами среди других стран как по количеству заразившихся коронавирусом (18,7 млн), так и по числу умерших (330,3 тыс.). Всего с начала пандемии коронавирусом в мире заразились 79,8 млн, умерли 1,7 млн человек.