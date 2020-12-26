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11:07 (мск), источник: РИА Новости

Число случаев COVID-19 в России превысило три миллиона

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 29 258 новых случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2.

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Источник: РИА Новости

В 15,6 процента случаев у заболевших не было симптомов. Зафиксированы 567 летальных исходов, из больниц выписали 28 185 человек.

В числе регионов с наибольшим количеством заразившихся Москва (7480, 7315 накануне), Санкт-Петербург (3755), Подмосковье (1615), Нижегородская (501), Псковская (425), Свердловская (406), Воронежская, Ростовская области (по 389), а также Карелия (379). Меньше всего инфицированных в Еврейской автономии (17), Ненецком (семь) и Чукотском (шесть) автономных округах.

Таким образом с начала пандемии число заразившихся в России превысило три миллиона (3 021 964). Умерли 54 226 человек, выздоровели более 2,4 миллиона.

Темп прироста держится на уровне процента.

По статистике Университета Джонса Хопкинса, число зараженных во всем мире с начала пандемии приближается к 80 миллионам, свыше 1,75 миллиона человек умерли.

Больше всего заболевших выявили в США, Индии и Бразилии. Россия находится на четвертом месте, опережая Францию, Великобританию, Турцию, Италию, Испанию, Германию, Колумбию и Аргентину.

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