ОАК: с «самолета Судного дня» украли не связанное с его назначением оборудование

«Вся специальная аппаратура была демонтирована с самолета сразу по прибытии и хранится в специальных помещениях. В результате инцидента исчезло некоторое количество блоков второстепенной аппаратуры, не связанной с непосредственным функциональным предназначением самолета», — заявили в ОАК.
«Самолет Судного дня» был разработан в конце 1980-х годов на базе пассажирского самолета Ил-86. Борт предназначен для эвакуации высшего военного руководства страны.
Ил-80 доставили на аэродром Таганрог—Южный для очередных плановых работ по модернизации и продлению ресурса. Их проводили сотрудники ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева». Один из них 4 декабря обнаружил, что с Ил-80 пропало 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков.
Следственное управление УМВД России по Таганрогу возбудило уголовное дело по факту хищения.