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17:33 (мск), источник: Коммерсантъ

ОАК: с «самолета Судного дня» украли не связанное с его назначением оборудование

Оборудование, украденное с воздушного командного пункта Ил-80, также известного как «самолет Судного дня», не было связано с непосредственным функциональным предназначением самолета, сообщили ТАСС в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Инцидент произошел в Таганроге в начале декабря.

Источник: AP 2020

«Вся специальная аппаратура была демонтирована с самолета сразу по прибытии и хранится в специальных помещениях. В результате инцидента исчезло некоторое количество блоков второстепенной аппаратуры, не связанной с непосредственным функциональным предназначением самолета», — заявили в ОАК.

«Самолет Судного дня» был разработан в конце 1980-х годов на базе пассажирского самолета Ил-86. Борт предназначен для эвакуации высшего военного руководства страны.

Ил-80 доставили на аэродром Таганрог—Южный для очередных плановых работ по модернизации и продлению ресурса. Их проводили сотрудники ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева». Один из них 4 декабря обнаружил, что с Ил-80 пропало 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков.

Следственное управление УМВД России по Таганрогу возбудило уголовное дело по факту хищения.

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