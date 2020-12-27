Экс-министра ЖКХ Ростовской области арестовали на два месяца

11:49 (мск), источник: ТАСС
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«Суд принял решение об аресте Майера на два месяца», — сказал собеседник агентства.
В пятницу источник сообщил ТАСС, что Майера подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). По версии следствия, чиновником были допущены нарушения при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Майер был уволен с должности министра