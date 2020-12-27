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11:49 (мск), источник: ТАСС

Экс-министра ЖКХ Ростовской области арестовали на два месяца

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 декабря. /ТАСС/. Бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер, подозреваемый в злоупотреблении должностными полномочиями при реализации национального проекта «Жилье и городская среда», арестован на два месяца. Об этом в субботу сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

«Суд принял решение об аресте Майера на два месяца», — сказал собеседник агентства.

В пятницу источник сообщил ТАСС, что Майера подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). По версии следствия, чиновником были допущены нарушения при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Майер был уволен с должности министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области указом губернатора региона Василия Голубева 16 марта.

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