Европол предупредил об угрозе мошенничества с вакцинами против коронавируса

«Существует реальная опасность того, что криминальные группы попытаются использовать потребность в вакцине для совершения своих преступлений», — заявила исполнительный директор Европола Катрин де Болль в опубликованном в воскресенье интервью германской медиагруппе Funke.
«У нас есть сведения об этом. Например, в социальных сетях уже предлагают вакцину», — сообщила она. Де Болль указала на то, что впоследствии — после перевода денег — люди либо ничего не получают, либо им приходит поддельный препарат, который в случае использования может иметь «серьезные последствия для здоровья».
Европол направил соответствующее предупреждение странам ЕС.
Кроме того, по словам де Болль, необходимо быть готовыми к попыткам похищения препаратов.
«Во время первого локдауна, например, банды нацеливались на грузы с защитными масками. Такая же опасность сейчас существует и по отношению к вакцине», — сказала глава агентства. Она отметила, что правоохранительные органы стран ЕС координируют свою работу с целью обеспечения безопасности при перевозке доз вакцины от коронавируса.