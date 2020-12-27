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11:10 (мск), источник: ТАСС

Европол предупредил об угрозе мошенничества с вакцинами против коронавируса

БЕРЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Европейское полицейское агентство (Европол) в свете начала вакцинации против коронавируса в ЕС предупредило об угрозе мошенничества с препаратами против коронавируса.

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Источник: AP 2020

«Существует реальная опасность того, что криминальные группы попытаются использовать потребность в вакцине для совершения своих преступлений», — заявила исполнительный директор Европола Катрин де Болль в опубликованном в воскресенье интервью германской медиагруппе Funke.

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«У нас есть сведения об этом. Например, в социальных сетях уже предлагают вакцину», — сообщила она. Де Болль указала на то, что впоследствии — после перевода денег — люди либо ничего не получают, либо им приходит поддельный препарат, который в случае использования может иметь «серьезные последствия для здоровья».

Европол направил соответствующее предупреждение странам ЕС.

Кроме того, по словам де Болль, необходимо быть готовыми к попыткам похищения препаратов.

«Во время первого локдауна, например, банды нацеливались на грузы с защитными масками. Такая же опасность сейчас существует и по отношению к вакцине», — сказала глава агентства. Она отметила, что правоохранительные органы стран ЕС координируют свою работу с целью обеспечения безопасности при перевозке доз вакцины от коронавируса.

 Она предсказала, что в 2020 году по всему миру распространится тяжёлая болезнь, не поддающаяся известным методам лечения
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