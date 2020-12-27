В России за сутки выявлено 28,2 тыс. новых случаев коронавирусом

Поправились и выписаны 2 млн 450 829 пациентов, в том числе 24 390 за последние сутки.
За весь период пандемии в РФ фиксировались 3 млн 050 248 эпизодов коронавируса.
Новые случаи были выявлены во всех 85 регионах России.
В Москве суточный прирост составил 6620. За Москвой идет Петербург с приростом в 3 761, еще 1 609 случаев в Московской области, 499 — в Нижегородской области, 398 — в Псковской области, 409 — в Свердловской области, 390 — в Воронежской области, 393 — в Ростовской, 370 в Архангельской области, 369 — в Карелии, 357 — в Вологодской, 350 в Крыму, 338 — в Хабаровском крае, 333 — в Пермском крае, 326 — в Красноярском крае, 316 — в Челябинской области, 311 — в Самарской области.
В остальных субъектах менее 300 случаев за сутки.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, выявлено уже 80,3 млн случаев заражения. Лидерами антрейтинга остаются США (18,9 млн), Индия (10,1 млн) и Бразилия (7,4 млн). Россия на четвертом месте по этому показателю, опережая Францию (2,6 млн) и Великобританию (2,2 млн).