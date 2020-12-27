Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Как в России появляются необычные памятники В российском Нововоронеже демонтировали памятник, который стал мемом
Фоторепортажи
20Линия времени: чем удивляет Чукотка
61Названы победители конкурса Nature Photographer Awards
20:53 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Наказан контрактник, вторгшийся на БМП на территорию гражданского аэропорта

Как стало известно «Ъ», Волгоградский гарнизонный военный суд лишил водительских прав и оштрафовал военнослужащего Александра Жеребцова. В октябре этого года ефрейтор попал в топ новостей после того, как, выпив водки, на боевой машине пехоты БМП-3 снес забор и выехал на территорию волгоградского международного аэропорта Гумрак. По данным «Ъ», опасный для авиации рейд мотострелка мог продолжаться довольно долго, так как остановить бронированную машину у службы безопасности авиапредприятия просто было нечем, но, к счастью, в ее баках закончилась солярка.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.8 КоАП (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), совершенном военнослужащим контрактной службы Александром Жеребцовым, рассмотрел судья Василий Боховко.

Из материалов дела следовало, что в 13 часов 50 минут 20 октября 2020 года Жеребцов, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя принадлежащей одной из войсковых частей 20-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады боевой машиной пехоты (БМП-3), проломил бетонный забор, огораживающий территорию международного аэропорта Волгограда, проехал по ней около полутора километров — до остановки «по причине полного расхода топлива», после чего был задержан сотрудниками службы безопасности.

Читайте также
Военные объяснили стрельбу по торговому центру в Пскове

Управляя транспортным средством — БМП-3 — в состоянии опьянения, Жеребцов тем самым нарушил требования п. 2.7 «Правил дорожного движения РФ» и совершил административное правонарушение. Протокол о нем по результатам административного расследования составил инспектор ДПС 111-й военной автомобильной инспекции.

Из акта медицинского освидетельствования на состояние опьянения, проведенного в наркологическом диспансере, следовало, что в 18 часов 32 минуты того же дня в организме Жеребцова было обнаружено «содержание абсолютного этилового спирта в концентрации 0,71 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха». По мнению экспертов, это свидетельствовало о легкой стадии опьянения. Впрочем, с момента инцидента прошло уже пять часов.

Сам Жеребцов рассказал военному прокурору Волгоградского гарнизона, что выпивать с товарищем (его привлекать к административной ответственности не стали) начал еще до того, как сел за штурвал БМП-3, а продолжил, уже управляя боевой машиной, которую предстояло передислоцировать из одной части в другую.

По одной из версий, военные, отстав от колонны, решили сократить путь, но в итоге, заплутав, заехали на территорию аэропорта.

Читайте также
Суд признал, что российский военнослужащий погиб по вине медиков

Учитывая, что военный признал свою вину, наказывать его слишком строго не стали. Судья назначил контрактнику штраф в размере 30 тыс. руб., заодно лишив его права управлять не только военными, но и гражданскими транспортными средствами на год и шесть месяцев (по ч. 1 ст. 12.8 КоАП это можно сделать на два года). При этом следует отметить, что срок действия прав, которые утратил Жеребцов, заканчивался в январе 2021 года.

Пресс-секретарь волгоградского международного аэропорта Гумрак Анастасия Голодова сказала «Ъ», что сейчас забор уже восстановлен.

Уточнять, чьими силами это было сделано, она отказалась. Пресс-секретарь Южного военного округа Вадим Астафьев также сказал «Ъ», что забор восстановлен, но более подробно комментировать события не стал. «Прокуратура, наверное, там разбиралась… Все, кто виноват, понесли наказание», — добавил он.

Николай Сергеев; Сергей Петунин, Саратов

 Суды начали отменять решения по делам Фургала
Коронавирус поменял симптомы: какую угрозу теперь он несет
Путин заявил, что будет прививаться от коронавируса
Названо долгосрочное последствие коронавируса
Песков назвал ошибку Зеленского, «резанувшую» сердце Путина
В Роспотребнадзоре дали прогноз по угасанию коронавируса
94-летний итальянец от одиночества пригласил домой полицейских
Глава Минпросвещения рассказал о новой должности в школах
В России более миллиона должников составляют пенсионеры
Новости партнеров
Что известно о грядущей денежной реформе и кто от нее пострадает
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
"Бутылочка со следами яда" была куплена уже после "отравления" Навального
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Дети
Дарья Мороз с дочкой в розовых шубах покорили соцсети В сети оценили их стильные образы
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь