Наказан контрактник, вторгшийся на БМП на территорию гражданского аэропорта

Дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.8 КоАП (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), совершенном военнослужащим контрактной службы Александром Жеребцовым, рассмотрел судья Василий Боховко.
Из материалов дела следовало, что в 13 часов 50 минут 20 октября 2020 года Жеребцов, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя принадлежащей одной из войсковых частей 20-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады боевой машиной пехоты (БМП-3), проломил бетонный забор, огораживающий территорию международного аэропорта Волгограда, проехал по ней около полутора километров — до остановки «по причине полного расхода топлива», после чего был задержан сотрудниками службы безопасности.
Управляя транспортным средством — БМП-3 — в состоянии опьянения, Жеребцов тем самым нарушил требования п. 2.7 «Правил дорожного движения РФ» и совершил административное правонарушение. Протокол о нем по результатам административного расследования составил инспектор ДПС 111-й военной автомобильной инспекции.
Из акта медицинского освидетельствования на состояние опьянения, проведенного в наркологическом диспансере, следовало, что в 18 часов 32 минуты того же дня в организме Жеребцова было обнаружено «содержание абсолютного этилового спирта в концентрации 0,71 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха». По мнению экспертов, это свидетельствовало о легкой стадии опьянения. Впрочем, с момента инцидента прошло уже пять часов.
Сам Жеребцов рассказал военному прокурору Волгоградского гарнизона, что выпивать с товарищем (его привлекать к административной ответственности не стали) начал еще до того, как сел за штурвал БМП-3, а продолжил, уже управляя боевой машиной, которую предстояло передислоцировать из одной части в другую.
По одной из версий, военные, отстав от колонны, решили сократить путь, но в итоге, заплутав, заехали на территорию аэропорта.
Учитывая, что военный признал свою вину, наказывать его слишком строго не стали. Судья назначил контрактнику штраф в размере 30 тыс. руб., заодно лишив его права управлять не только военными, но и гражданскими транспортными средствами на год и шесть месяцев (по ч. 1 ст. 12.8 КоАП это можно сделать на два года). При этом следует отметить, что срок действия прав, которые утратил Жеребцов, заканчивался в январе 2021 года.
Пресс-секретарь волгоградского международного аэропорта Гумрак Анастасия Голодова сказала «Ъ», что сейчас забор уже восстановлен.
Уточнять, чьими силами это было сделано, она отказалась. Пресс-секретарь Южного военного округа Вадим Астафьев также сказал «Ъ», что забор восстановлен, но более подробно комментировать события не стал. «Прокуратура, наверное, там разбиралась… Все, кто виноват, понесли наказание», — добавил он.
Николай Сергеев; Сергей Петунин, Саратов