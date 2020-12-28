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08:31 (мск), источник: РИА Новости

В Баренцевом море затонуло судно с рыбаками, пропали 17 человек

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, спасены двое, сообщило МЧС.

Источник: РИА Новости

Информация о происшествии в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области поступила утром в понедельник.

По предварительной информации, «Онега» затонула из-за обледенения.

Сейчас рыбаков ищет экипаж плавбазы «Войково», дополнительно к месту направлены еще три судна.

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