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10:16 (мск), источник: РИА Новости

ФСБ задержала подпольных «экспортеров оружия»

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В ряде регионов России задержали подпольных торговцев оружием, работавших в том числе на экспорт, среди примечательных находок — спецназовский автомат «Вал», сообщает в понедельник ФСБ.

Источник: РИА Новости

«Во взаимодействии с органами внутренних дел и Росгвардией пресечена преступная деятельность 28 жителей 13 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, в том числе за рубеж», — говорится в релизе.

Всего изъято 123 ствола, в том числе 19 автоматов (среди них бесшумный автомат спецназа «Вал»), 24 пистолета-пулемета, 23 винтовки и карабина, 57 пистолетов и револьверов.

Также у оружейников нашли 15 минометных мин различного калибра, 12 ручных гранат, свыше 9000 патронов, 7 килограммов пороха, ножи и так далее. Закрыты 11 подпольных мастерских.

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Среди изъятого, как и во многих подобных случаях, существенная доля оружия времен Великой Отечественной войны.

«Вал» не раз мелькал в криминальных сводках как оружие, из которого совершались заказные убийства. В частности, именно из этого оружия в 2009 году был убит министр внутренних дел Дагестана Адильгерей Магомедтагиров, а в 2013 году — криминального авторитета Аслана Усояна (Деда Хасана).

АС «Вал» (автомат специальный) разработан в климовском ЦНИИточмаш во второй половине 1980-х годов вместе с бесшумной снайперской винтовкой ВСС «Винторез». Состоит на вооружении подразделений специального назначения, используется, в частности, во время контртеррористических операций на Северном Кавказе.

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