ФСБ задержала подпольных «экспортеров оружия»

«Во взаимодействии с органами внутренних дел и Росгвардией пресечена преступная деятельность 28 жителей 13 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, в том числе за рубеж», — говорится в релизе.
Всего изъято 123 ствола, в том числе 19 автоматов (среди них бесшумный автомат спецназа «Вал»), 24 пистолета-пулемета, 23 винтовки и карабина, 57 пистолетов и револьверов.
Также у оружейников нашли 15 минометных мин различного калибра, 12 ручных гранат, свыше 9000 патронов, 7 килограммов пороха, ножи и так далее. Закрыты 11 подпольных мастерских.
Среди изъятого, как и во многих подобных случаях, существенная доля оружия времен Великой Отечественной войны.
«Вал» не раз мелькал в криминальных сводках как оружие, из которого совершались заказные убийства. В частности, именно из этого оружия в 2009 году был убит министр внутренних дел Дагестана Адильгерей Магомедтагиров, а в 2013 году — криминального авторитета Аслана Усояна (Деда Хасана).
АС «Вал» (автомат специальный) разработан в климовском ЦНИИточмаш во второй половине 1980-х годов вместе с бесшумной снайперской винтовкой ВСС «Винторез». Состоит на вооружении подразделений специального назначения, используется, в частности, во время контртеррористических операций на Северном Кавказе.