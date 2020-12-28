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10:55 (мск), источник: Интерфакс

В России коронавирус за сутки диагностирован еще у 27 787 человек

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU — Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 27 787 случаев в 84 регионах, умерли за сутки 487 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

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Источник: Reuters

За сутки в России скончались 487 пациентов, выздоровели 20 480. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 78 тыс. 35 случаев коронавирусной инфекции, 55 265 умерших и 2 млн 471 тыс. 309 выписанных.

Ситуация в регионах

В Москве за сутки зарегистрированы 6 253 случая заражения. В городе подтверждены 76 летальных случаев от коронавируса, выздоровели — 5 166 пациентов.

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Согласно данным оперштаба, Санкт-Петербург (3 748) и Московская область (1 606) остаются регионами с наибольшим количеством новых случаев COVID-19 после столицы.

По информации оперативного штаба, еще 502 случая заболевания коронавирусом зафиксировано в Нижегородской области, 404 — в Свердловской, 396 — в Псковской, 390 — в Ростовской, 387 — в Воронежской, 374 — в Архангельской, 368 — в Карелии, 361 — в Вологодской области, 343 в Крыму, 340 — в Хабаровском крае, 330 — в Пермском, 327 — в Красноярском, 311 — в Челябинской области, 310 — в Самарской области, 286 — в Коми, 281 — в Ульяновской области, 274 — в Волгоградской, 272 — в Саратовской, 271 — в Мурманской, 265 — в Иркутской.

В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Наименьшие темпы прироста в Чукотском автономном округе (0%), в Туве и Ненецком автономном округе (0,4%), на Алтае, в Ханты-Мансийском автономном округе и Еврейской автономной области (0,5%).

Согласно данным оперштаба о смертности, наибольшее число летальных случаев за сутки в Москве, на втором месте Санкт-Петербург (75 случаев), на третьем — Воронежская область (22 случая).

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