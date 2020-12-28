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15:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Рассказавшую о вспышке коронавируса в Ухане журналистку посадили в тюрьму

Китайскую журналистку Чжан Чжань (Zhang Zhan), в прошлом юриста, приговорили к четырем годам тюрьмы за освещение вспышки коронавируса в Ухане. Как передает AFP, почти год назад она вела прямую трансляцию из города во время эпидемии тогда еще «неизвестной вирусной пневмонии».

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По данным агентства, заседание суда прошло в Шанхае. Официально Чжань осудили за нарушение общественного порядка и создание проблемных ситуаций и посадили в тюрьму. Ее задержали после того, как фрагменты трансляций с рассказом о вирусе и критикой мер властей разошлись по социальным сетям в феврале.

Новость
Ухань спустя год после начала пандемии

37-летняя Чжань начала голодовку в июне в знак протеста и с тех пор ее насильно кормят через трубку в заключении. На судебном заседании, где зачитывали приговор, присутствовала мать обвиняемой. Она опасается, что дочь может умереть в тюрьме, так как журналистка обещала продолжить голодовку в случае жесткого приговора.

На данный момент восемь человек в Китае были так или иначе наказаны за журналистскую деятельность, связанную с коронавирусом. Некоторые из них, критиковавшие власти страны за борьбу с пандемией, позже рассказали, что поменяли свое мнение.

В сентябре друг пропавшего китайского журналиста Чэнь Цюйси (Chen Qiushi), раскрывшего правду о вспышке коронавируса в Ухане, рассказал о его судьбе. По словам мужчины, журналиста силой поместили под карантин и он до сих пор сидит под наблюдением правительства.

Примерно в одно время с Цюйси пропали без вести еще два человека: китайский бизнесмен, журналист Фан Бинь (Fang Bin), а также репортер Ли Цзехуа (Li Zehua), которые тоже сообщали о вспышке коронавируса. Их исчезновение связывают с попыткой властей Китая пресечь освещение проблемы пандемии. В AFP так и не смогли связаться с каждым из трех.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, была впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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