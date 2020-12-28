12:11 (мск), источник: Life.ru
Алиса Фрейндлих попала в реанимацию с коронавирусом
Советская и российская актриса Алиса Фрейндлих доставлена в реанимацию больницы в
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За здоровье всенародной любимицы борются медики инфекционного отделения 122-й больницы имени Соколова.
В реанимационном отделении звезда советского кино лежит с 25 декабря. Ближайший спектакль с участием Фрейндлих в БДТ имени Товстоногова отменён.