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14:09 (мск), источник: РИА Новости

Присяжные признали срочника Шамсутдинова виновным в убийстве сослуживцев

КРАСНОЯРСК, 28 дек — РИА Новости. Присяжные единогласно признали солдата Рамиля Шамсутдинова виновным в убийстве нескольких сослуживцев, а также в покушении на убийство. При этом они отметили, что он заслуживает снисхождения, сообщили РИА Новости в суде.

Источник: РИА Новости
Снисхождение означает, что окончательный срок должен составить не более 2/3 от максимально возможного для самой строгой статьи в деле. Максимальная санкция за убийство нескольких человек (без снисхождения) — пожизненное лишение свободы.

Вердикт огласили во Втором восточном окружном военном суде в Чите. Прокуроры настаивали на том, что снисхождения быть не должно.

Шамсутдинов 25 октября 2019 года открыл стрельбу во время сдачи караула. В результате погибли восемь человек, еще двое получили тяжелые ранения. Свой поступок он объяснил дедовщиной и насилием в войсковой части. Срочник признал вину, психолого-психиатрическая экспертиза не выявила отклонений.

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В марте этого года Читинский гарнизонный военный суд приговорил сослуживца Шамсутдинова — Рустама Мухатова — к двум годам условно и штрафу в 30 тысяч рублей. Он признался, что по приказу сержанта заставлял солдат по несколько часов выполнять физические упражнения, бил их кулаком в боксерской перчатке и однажды пнул Шамсутдинова, когда тот пошел курить в неположенное время.

Защита Шамсутдинова настаивает, что этим неуставные отношения не ограничивались.

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