Британский штамм COVID-19 выявили в Финляндии на границе с Россией

«В Кюменлааксо подтвержден первый носитель новой мутации коронавируса, обнаруженного в Великобритании. Носитель инфекции прибыл в Кюменлааксо из Великобритании, чтобы провести там Рождество», — отмечается в сообщении.
Личность инфицированного держится в секрете.
Медицинский округ Кюменлааксо начал отслеживать цепочки заражения, чтобы остановить распространение нового типа вируса.
Финское ведомство здравоохранения и социального благополучия (THL) призывает всех, кто приехал в страну 7 декабря и позднее, пройти тест на коронавирус. Это касается даже тех, кто уже сдавал тест после возвращения в государство.
По данным сайта Worldometer на 28 декабря, в Финляндии зарегистрировано 35 137 случаев COVID-19. Всего вылечились 26 000 человек, умерли 546 пациентов.
О появлении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 сообщалось 14 декабря. Профильный консультационный совет королевства подтвердил, что новый вариант вируса распространяется с большей скоростью и требует от населения большей осторожности.