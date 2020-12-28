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16:17 (мск), источник: Известия

Британский штамм COVID-19 выявили в Финляндии на границе с Россией

Первый случай обнаруженного ранее в Великобритании нового штамма коронавируса выявлен в Финляндии, в приграничном с российским Выборгом районе Кюменлааксо. Об этом сообщает газета Kouvolan Sanomat со ссылкой на главного инфекциониста больницы в муниципалитете Кимсоте в понедельник, 28 декабря.

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Источник: AP 2020
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«В Кюменлааксо подтвержден первый носитель новой мутации коронавируса, обнаруженного в Великобритании. Носитель инфекции прибыл в Кюменлааксо из Великобритании, чтобы провести там Рождество», — отмечается в сообщении.

Личность инфицированного держится в секрете.

Медицинский округ Кюменлааксо начал отслеживать цепочки заражения, чтобы остановить распространение нового типа вируса.

Финское ведомство здравоохранения и социального благополучия (THL) призывает всех, кто приехал в страну 7 декабря и позднее, пройти тест на коронавирус. Это касается даже тех, кто уже сдавал тест после возвращения в государство.

По данным сайта Worldometer на 28 декабря, в Финляндии зарегистрировано 35 137 случаев COVID-19. Всего вылечились 26 000 человек, умерли 546 пациентов.

О появлении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 сообщалось 14 декабря. Профильный консультационный совет королевства подтвердил, что новый вариант вируса распространяется с большей скоростью и требует от населения большей осторожности.

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