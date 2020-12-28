Голикова рассказала о росте смертности в России в 2020 году

«По данным Росстата, которые они будут сегодня публиковать, смертность за январь-ноябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличится на 13,8%», — сообщила Голикова во время брифинга.
Она уточнила, что более 81% прироста общей смертности, которая случилась в этот период времени, приходится на коронавирус и последствия заболевания COVID-19.
23 декабря Голикова сообщила о снижении смертности от рака и младенческой смертности. По ее словам, за 10 месяцев 2020 года смертность от новообразований сократилась на 1,9%, от внешних причин — на 2,5%, некоторых инфекционных и паразитарных заболеваний — на 8,8%, уровень младенческой смертности сократился на 8,3%.