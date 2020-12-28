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17:15 (мск), источник: Известия

Голикова рассказала о росте смертности в России в 2020 году

Смертность в России за 11 месяцев 2020 года увеличилась на 13,8% по отношению к соответствующему периоду 2019 года, свыше 80% прироста связаны с COVID-19. Об этом в понедельник, 28 декабря, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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Источник: РИА "Новости"
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«По данным Росстата, которые они будут сегодня публиковать, смертность за январь-ноябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличится на 13,8%», — сообщила Голикова во время брифинга.

Она уточнила, что более 81% прироста общей смертности, которая случилась в этот период времени, приходится на коронавирус и последствия заболевания COVID-19.

23 декабря Голикова сообщила о снижении смертности от рака и младенческой смертности. По ее словам, за 10 месяцев 2020 года смертность от новообразований сократилась на 1,9%, от внешних причин — на 2,5%, некоторых инфекционных и паразитарных заболеваний — на 8,8%, уровень младенческой смертности сократился на 8,3%.

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