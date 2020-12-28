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17:25 (мск), источник: Известия

Кадыров рассказал подробности нападения на полицейских в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал имена преступников, совершивших нападение на полицейских в Грозном в понедельник, 28 декабря. Подробности о злоумышленниках он раскрыл в своем Telegram-канале.

«Личности бандитов установлены. Это два брата, уроженцы Республики Ингушетия Хасан и Хусейн, которые в 2012-м году переехали в Чеченскую Республики и работали в одной из пекарен», — сообщил Кадыров.

Он уточнил, что нападавшие пытались завладеть оружием сотрудников полиции. В результате нападения был убит один полицейский, еще один правоохранитель бы серьезно ранен, его состояние оценивается как стабильное. Преступников ликвидировали ответным огнем.

Кадыров выразил «глубокие соболезнования семье, родным и близким геройски погибшего сотрудника полиции».

Ранее в этот день появилась информация о том, что вооруженные люди напали на сотрудников ДПС в Грозном. Сотрудников правоохранительных органов атаковали двое мужчин. Позднее источник в правоохранительных органах сообщил о гибели трех человек в результате инцидента.

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