Кадыров рассказал подробности нападения на полицейских в Грозном

«Личности бандитов установлены. Это два брата, уроженцы Республики Ингушетия Хасан и Хусейн, которые в 2012-м году переехали в Чеченскую Республики и работали в одной из пекарен», — сообщил Кадыров.
Он уточнил, что нападавшие пытались завладеть оружием сотрудников полиции. В результате нападения был убит один полицейский, еще один правоохранитель бы серьезно ранен, его состояние оценивается как стабильное. Преступников ликвидировали ответным огнем.
Кадыров выразил «глубокие соболезнования семье, родным и близким геройски погибшего сотрудника полиции».
Ранее в этот день появилась информация о том, что вооруженные люди напали на сотрудников ДПС в Грозном. Сотрудников правоохранительных органов атаковали двое мужчин. Позднее источник в правоохранительных органах сообщил о гибели трех человек в результате инцидента.
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