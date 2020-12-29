00:39 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Заразительные итоги года
По итогам 11 месяцев смертность в РФ выросла на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в понедельник, 28 декабря,
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В понедельник
Показатель смертности на 1 тыс. человек, таким образом, увеличился с 12,3 до 14. Естественная убыль населения России за этот же период 2020 года составила 574,9 тыс. человек — это обусловлено параллельным росту смертности снижением рождаемости. За 11 месяцев 2020 года она снизилась на 4,4% в годовом выражении. В январе—ноябре текущего года в стране родилось 1,306 млн младенцев против 1,37 млн годом ранее.
Наибольший прирост числа умерших с начала 2020 года продемонстрировал ноябрь — в этом году в этом месяце умерло почти в полтора раза больше человек, чем год назад. Если в ноябре 2019 года число умерших составило 141 тыс. человек, то в ноябре этого года их 219 тыс. человек.
Максимальное число умерших от коронавирусной инфекции за этот период также было зафиксировано в ноябре — непосредственно от заболевания скончалось 23 610 человек, еще в 2178 случаях оно негативно повлияло на течение другого заболевания.
Наибольшее число умерших непосредственно от коронавирусной инфекции или от спровоцированного им заболевания проживали в Москве (3418 и 188 человека соответственно), Московской области (2453 и 45 человек) и
Таким образом, всего за апрель—ноябрь в РФ умерло 113 892 человека, у которых был обнаружен коронавирус. Из них 69 483 умерли непосредственно от него, а остальные — от иного заболевания, спровоцированного коронавирусом, или заражение им было диагностировано, но никак не повлияло на наступление смерти.
Как отметила Татьяна Голикова, более 81% избыточной смертности за 11 месяцев 2020 года в России приходится на COVID-19 и его последствия. При этом, по ее словам, смертность от
Напомним, что заявления
Демографическая статистика едва ли не впервые с момента своего появления в современном виде выглядела как основание для принятия быстрых решений. Но на практике, как выяснилось, использовать ее таким образом невозможно, поскольку ни одна национальная система подсчета естественного движения населения не в состоянии давать однозначные выводы о том, что происходит со смертностью даже на ежемесячной основе.
Отсутствие быстрого доступа к научным данным популяризировало альтернативные расчеты, в том числе активизировало
Анастасия Мануйлова