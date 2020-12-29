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11:01 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 27 002 случая заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 27 002, до 3 105 037. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Источник: РИА "Новости"

Прирост оказался минимальным с 16 декабря, 28 декабря штаб сообщал о 27 787 выявленных случаях.

В относительном выражении прирост числа заболевших третий день находится на уровне 0,9%.

Число вылечившихся и умерших

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 24 874. Всего выздоровели 2 496 183 человека.

Согласно данным штаба, доля вылечившихся возросла до уровня 80,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 562 против 487 днем ранее, до 55 827.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,8%, следует из данных штаба.

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