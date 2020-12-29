В России выявили 27 002 случая заражения коронавирусом за сутки

Прирост оказался минимальным с 16 декабря, 28 декабря штаб сообщал о 27 787 выявленных случаях.
В относительном выражении прирост числа заболевших третий день находится на уровне 0,9%.
Число вылечившихся и умерших
Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 24 874. Всего выздоровели 2 496 183 человека.
Согласно данным штаба, доля вылечившихся возросла до уровня 80,4% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 562 против 487 днем ранее, до 55 827.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,8%, следует из данных штаба.