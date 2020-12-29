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12:18 (мск), источник: Известия

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Рязани

Следственный комитет проводит проверку по факту пожара в частном доме в Рязани. Жертвами возгорания стали четыре человека, включая двоих детей.

Источник: Reuters

Пожар произошел рано утром в поселке Никуличи. В ликвидации горения участвовали 39 человек, распространения огня удалось избежать. В частном доме обнаружены тела супругов и двоих детей. Кроме того, пожарным удалось спасти восьмилетнюю девочку. Об этом пишет 62info.ru. Пострадавшую доставили в больницу с ожогами и отравлением угарным газом, она находится в реанимации.

Следователи проводят осмотр места происшествия с участием криминалистов, а также ведут опрос очевидцев. Правоохранительные органы дадут оценку социальному положению в семье. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске в результате пожара в жилом доме погибли трое детей и взрослый. Тела погибших были обнаружены при разборе конструкций сгоревшего здания. Площадь пожара составила 100 кв. м.

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