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13:08 (мск), источник: Коммерсантъ

ФСБ предотвратила хищения в РАНХиГС

Сотрудники ФСБ пресекли преступную схему хищений в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

Персонал академии якобы систематически получал деньги от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной зарплаты. Декан факультета госуправления экономикой РАНХиГС Светлана Ларина задержана по делу о хищениях, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По словам собеседника агентства, суд отправил Ларину под домашний арест. ФСБ официально сообщала о задержании с поличным одного из фигурантов дела, но не уточняла его фамилию или должность. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В действиях ряда лиц ведомство также усматривает признаки дачи и получения взятки (ч. 5 ст. 291 и ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Отметим, что накануне президент России Владимир Путин наградил государственными наградами проректоров РАНХиГС Алексея Комиссарова, Андрея Марголина, Андрея Акимова и Максима Назарова. Также награды получили два директора институтов РАНХиГС — директор Института права и национальной безопасности Станислав Могилевский и директор Института организационного развития и стратегических инициатив Вячеслав Шоптенко.

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