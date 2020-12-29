Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 29 декабряДенежная реформа, подписание договора об образовании СССР, теракт в Волгограде и другие события этого дня
Фоторепортажи
12В Нэшвилле взорвался автомобиль
16Фотоконкурс памяти Андрея Стенина объявил лауреатов 2020 года
18:43 (мск), источник: RTVi

Китайские ученые предположили, что в Ухане заразились коронавирусом в 10 раз больше людей, чем сообщалось официально

По данным исследования Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, в городе Ухань коронавирусом заразились около полумиллиона человек, что в 10 раз больше официальной статистики. Доклад выложили 28 декабря на платформе WeChat.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий
Новость
Ухань спустя год после начала пандемии

В исследовании использовалась выборка из 34 тысяч человек. Большинство из них проживает в Ухане, который стал эпицентром распространения коронавирусной инфекции, а также в других городах провинции Хубэй, где находится Ухань.

Кроме того, в выборку вошли жители Пекина, Шанхая, провинций Гуандун, Цзянсу, Сычуань и Ляонин. Таким образом специалисты пытались оценить уровень заражения COVID-19.

Они выяснили, что уровень распространения антител к коронавирусу среди жителей Уханя при населении 11 млн человек составляет 4,43%, хотя всего в городе с начала пандемии официально зарегистрировали 50,3 тысяч случаев заражения.

Другими словами, реальное количество зараженных может достигать 500 тысяч человек.

При этом за пределами провинции Хубэй антитела были обнаружены только у двух человек из 12 тысяч жителей.

По последним данным, в Китае с момента начала пандемии было зафиксировано 95,7 тысяч заражений COVID-19, жертвами заболевания стали 4,7 тысяч пациентов. Стране удалось быстро справиться с распространением инфекции, с мая там не наблюдается рост заболеваемости.

Общее число зараженных в мире превышает 81 млн человек, умерли 1,7 млн пациентов. Лидером по числу инфицированных являются США, за ними идут Индия, Бразилия и Россия.

 В ноябре смертность в Москве выросла на треть по сравнению с прошлым годом
2020 в стихах. Итоги года с Сергеем Шнуровым
Умер модельер Пьер Карден
Московским школьникам продлили зимние каникулы
Юристы рассказали о штрафах за нарушения ограничений в Новый год
Летавший в Ниццу министр Семенкин восстановился в должности
«Уснувший» медик рассказал, как получилось трогательное фото
Фотогалерея: Лучшие снимки фотоагентств 2020
Скорбящий лебедь почти на час остановил десятки поездов
Горячие темы на Авто
А будет ли праздником Новый год? 699
Выдайте меня замуж. 479
Праздник будет 299
все как с одного двора... детства)) 233
Новости партнеров
О каких проблемах говорит тело, если вы просыпаетесь между 3 и 5 утра
Мальчик хулиганил в вагоне метро. Реакция пассажира была молниеносной
Овчарка против стаи волков. Хозяин собаки снял происходящее на видео
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Дети
Три новогодних блюда, которые понравятся всем (фото) Они требуют минимальных усилий, но гарантируют эффектный результат
Леди
Полина Гагарина развелась с Дмитрием Исхаковым Их брак продлился 6 лет
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь