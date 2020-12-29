Китайские ученые предположили, что в Ухане заразились коронавирусом в 10 раз больше людей, чем сообщалось официально

В исследовании использовалась выборка из 34 тысяч человек. Большинство из них проживает в Ухане, который стал эпицентром распространения коронавирусной инфекции, а также в других городах провинции Хубэй, где находится Ухань.
Кроме того, в выборку вошли жители Пекина, Шанхая, провинций Гуандун, Цзянсу, Сычуань и Ляонин. Таким образом специалисты пытались оценить уровень заражения COVID-19.
Они выяснили, что уровень распространения антител к коронавирусу среди жителей Уханя при населении 11 млн человек составляет 4,43%, хотя всего в городе с начала пандемии официально зарегистрировали 50,3 тысяч случаев заражения.
Другими словами, реальное количество зараженных может достигать 500 тысяч человек.
При этом за пределами провинции Хубэй антитела были обнаружены только у двух человек из 12 тысяч жителей.
По последним данным, в Китае с момента начала пандемии было зафиксировано 95,7 тысяч заражений COVID-19, жертвами заболевания стали 4,7 тысяч пациентов. Стране удалось быстро справиться с распространением инфекции, с мая там не наблюдается рост заболеваемости.
Общее число зараженных в мире превышает 81 млн человек, умерли 1,7 млн пациентов. Лидером по числу инфицированных являются США, за ними идут Индия, Бразилия и Россия.