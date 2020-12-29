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20:00 (мск), источник: РИА Новости

Бывшего схимонаха Сергия арестовали

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал на два месяца отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Николай Романов), обвиняемого в склонении к самоубийству, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Источник: РИА Новости

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сказала собеседница агентства.

Видео
Бывшего схимонаха Сергия доставили в зал заседания Басманного суда в Москве

Фигурант дела был задержан ночью в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. По периметру территории суда разместились сторонники монаха, некоторые из них были с иконами и хоругвями. Когда подъехал автозак, толпа начала скандировать: «Отец Сергий, мы с тобой».

Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1, часть 3 статьи 148, пункты «в», «д» части 1 статья 330 УК РФ).

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», лишают «свободы и работы». Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.

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