Бывшего схимонаха Сергия арестовали

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сказала собеседница агентства.
Фигурант дела был задержан ночью в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. По периметру территории суда разместились сторонники монаха, некоторые из них были с иконами и хоругвями. Когда подъехал автозак, толпа начала скандировать: «Отец Сергий, мы с тобой».
Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1, часть 3 статьи 148, пункты «в», «д» части 1 статья 330 УК РФ).
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», лишают «свободы и работы». Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви.