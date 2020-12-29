Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 29 декабряДенежная реформа, подписание договора об образовании СССР, теракт в Волгограде и другие события этого дня
Фоторепортажи
45Кого мы потеряли в 2020 году
12Скончался модельер Пьер Карден
21:33 (мск), источник: РИА Новости

Против Навального завели дело о мошенничестве

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении Алексея Навального, сообщила во вторник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Источник: AP 2020

«Главным следственным управлением СК России собраны достаточные данные, на основании которых в отношении Алексея Навального и иных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — сообщила она.

Читайте также
Песков высказал личное мнение о последних заявлениях Навального

Следствие установило, что для нужд ряда некоммерческих организаций были собраны пожертвования с физических лиц в размере 588 миллионов рублей. В этом списке — ФБК, «Фонд поддержки средств массовой информации «Пятое время года», «Фонд организации и координации защиты прав граждан», «Фонд правового обеспечения граждан», «Фонд защиты прав граждан «Штаб»».

Несмотря на то, что деньги «предназначались исключительно» на цели этих организаций, Навальный, как фактический их руководитель, «потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей на личные цели», в том числе на «приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей».

«Таким образом, собранные с граждан средства были похищены. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также иных лиц, причастных к его совершению», — отметила Петренко.

 Модельер Пьер Карден скончался на 99-м году жизни
Умер исполнитель песни 'Обручальное кольцо'
Возрастное ограничение 18+
Умер модельер Пьер Карден
Назван самый дорогой футболист России
Московским школьникам продлили зимние каникулы
Путин подписал закон о восстановлении системы вытрезвителей
Скорбящий лебедь почти на час остановил десятки поездов
Фотогалерея: Лучшие снимки фотоагентств 2020
Летавший в Ниццу министр Семенкин восстановился в должности
Gnezdo.ru
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Бездарные актрисы, которых не любят зрители
Правда красивый? А посмотрите на его жену
Алсу призналась, почему не показывает фото сына
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Названа причина ухода Овчинникова и Онопко с ЦСКА
Мантуров объяснил, откуда у него такие богатства
Горячие темы на Авто
А будет ли праздником Новый год? 718
Выдайте меня замуж. 498
Праздник будет 301
все как с одного двора... детства)) 234
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Скандинавский дизайн квартиры: находки по суперценам
С чем идти в гости: подарки для дома, которые всегда нужны
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Gnezdo.ru
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
10 бездарных звезд, которых не любят зрители
Что с коленями Меган Маркл?
Красив не так ли? А теперь взгляни на сына. Фото
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь