В США зафиксировали первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса

01:27 (мск), источник: ТАСС
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«Сегодня мы выявили в Колорадо первый случай заражения разновидностью COVID-19 B.1.1.7 — той же, которая была обнаружена в Соединенном Королевстве», — отметил он.
В заявлении, опубликованном на сайте Полиса, уточняется, что специалисты в Колорадо «выявили эту разновидность вируса первыми в стране». Ранее во вторник помощник американского министра здравоохранения и социальных служб Бретт Джируар проинформировал, что в стране пока не обнаружили указанный штамм коронавируса, «но есть вероятность, что он уже присутствует в США».
По словам Полиса, заболевший — мужчина в возрасте от 20 до 29 лет. Он находится в изоляции. Согласно данным властей, в последнее время он не совершал дальних поездок.
«Мы пока многого не знаем об этой новой разновидности COVID-19, но ученые в Соединенном Королевстве предупреждают весь мир, что она значительно более заразна», — подчеркнул губернатор.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 19,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 336,9 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.