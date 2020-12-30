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06:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Генпрокуратура зафиксировала рост преступности в 50 регионах

С начала года уровень преступности вырос в 50 из 85 российских регионов, сообщила Генпрокуратура РФ.

Источник: РИА "Новости"

В целом количество преступлений увеличилось на 1,2%, в них погибли более 20 тыс. человек.

«С разной интенсивностью рост преступности отмечается в 50 регионах. В абсолютном выражении наибольший прирост числа выявленных преступлений зафиксирован в Санкт-Петербурге (на 12,2 тыс.), Москве (на 4,9 тыс.) и Новосибирской области (на 4 тыс.)», — говорится в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).

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Наибольшее снижение преступлений зафиксировано в Воронежской и Тюменской областях, а также в Северной Осетии.

Общее число зарегистрированных в стране преступлений увеличилось до 1,9 млн.

Как уточнили Генпрокуратуре, за последние три года снизился общий уровень преступности и сократилось число зарегистрированных убийств. Наибольшее число убийств совершено в Свердловской, Московской областях и Татарстане.

Всего количество погибших в результате преступлений сократилось с начала года на 5,3% (до 20,9 тыс.), количество пострадавших снизилось на 6,8% (32,7 тыс).

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