06:50 (мск), источник: Коммерсантъ
Генпрокуратура зафиксировала рост преступности в 50 регионах
С начала года уровень преступности вырос в 50 из 85 российских регионов, сообщила Генпрокуратура РФ.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В целом количество преступлений увеличилось на 1,2%, в них погибли более 20 тыс. человек.
«С разной интенсивностью рост преступности отмечается в 50 регионах. В абсолютном выражении наибольший прирост числа выявленных преступлений зафиксирован в
Наибольшее снижение преступлений зафиксировано в Воронежской и Тюменской областях, а также в Северной Осетии.
Общее число зарегистрированных в стране преступлений увеличилось до 1,9 млн.
Как уточнили Генпрокуратуре, за последние три года снизился общий уровень преступности и сократилось число зарегистрированных убийств. Наибольшее число убийств совершено в Свердловской, Московской областях и Татарстане.
Всего количество погибших в результате преступлений сократилось с начала года на 5,3% (до 20,9 тыс.), количество пострадавших снизилось на 6,8% (32,7 тыс).