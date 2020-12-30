10:52 (мск), источник: ТАСС
В России за сутки выявили 26 513 случаев заражения коронавирусом
Общее количество инфицированных достигло 3 131 550.
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МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 26 513. Общее количество инфицированных достигло 3 131 550, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
В относительном выражении прирост, по данным штаба, два дня не превышает 0,9%.
Число выздоровевших и умерших
Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 29 235. Таким образом количество вылечившихся впервые с 9 декабря превысило число новых выявленных случаев заражения.
Согласно данным штаба, всего выздоровели уже 2 525 418 человек. Доля вылечившихся увеличилась до 80,6% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,8%, следует из данных штаба.