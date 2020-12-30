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14:04 (мск), источник: Daily Storm

Мощные взрывы прогремели в аэропорту Адена

Телеканал Al Arabiya сообщает о большом числе погибших и пострадавших.

Источник: AFP 2020

В аэропорту Адена в Йемене прогремел сильный взрыв. Есть погибшие и раненые, передает телеканал Al Arabiya. Это произошло в момент прибытия правительственной делегации на самолете из Саудовской Аравии. Жертвами взрыва стали как минимум пять человек.

Уточняется, что взрыв прогремел в зале прилетов аэропорта столицы Южного Йемена. По предварительной информации, никто из министров не пострадал. Их перевезли во дворец правительства.

«Есть убитые и раненые, но министры находились в самолете в это время, они не пострадали», — сообщил источник РИА Новости в провинции.

В декабре президент Йемена Абду Раббу Мансур Хади, находящийся в Саудовской Аравии, назначил новое правительство из 24 министров. В его состав вошли представителей Переходного совета Южного Йемена, который выступает за отделение юга страны.

30 декабря новое правительство прибыло из Эр-Рияда в Аден, ставший временной столицей международно признанных властей Йемена после захвата власти в Сане в 2014 году мятяжниками-хуситами.

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