14:04 (мск), источник: Daily Storm
Мощные взрывы прогремели в аэропорту Адена
Телеканал Al Arabiya сообщает о большом числе погибших и пострадавших.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В аэропорту Адена в Йемене прогремел сильный взрыв. Есть погибшие и раненые, передает телеканал Al Arabiya. Это произошло в момент прибытия правительственной делегации на самолете из Саудовской Аравии. Жертвами взрыва стали как минимум пять человек.
Уточняется, что взрыв прогремел в зале прилетов аэропорта столицы Южного Йемена. По предварительной информации, никто из министров не пострадал. Их перевезли во дворец правительства.
«Есть убитые и раненые, но министры находились в самолете в это время, они не пострадали», — сообщил источник РИА Новости в провинции.
В декабре президент Йемена Абду Раббу Мансур Хади, находящийся в Саудовской Аравии, назначил новое правительство из 24 министров. В его состав вошли представителей Переходного совета Южного Йемена, который выступает за отделение юга страны.
30 декабря новое правительство прибыло из