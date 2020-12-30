19:28 (мск), источник: Известия
Голикова сообщила о более 70 тыс. погибших от COVID-19
От коронавируса в России умер 70 921 пациент, еще в более чем 45 тыс. случаев COVID-19 не был основной причиной смерти, но повлиял на нее. Об этом сообщила
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«70 921 умерший — это умерший исключительно от причины смертности COVID», — сказала она.
Вице премьер отметила, что во всех этих случаях диагноз был официально подтвержден и «не подвергается никакому сомнению», за исключением того, что эта цифра в последующие месяцы может корректироваться, поскольку «каждый день приходят обновленные данные патологоанатомических вскрытий».
Голикова добавила, что еще 45 109 пациентов с коронавирусом умерли от других причин.
«Во всех этих случаях у умерших был положительный тест на COVID», — подчеркнула она.
По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, согласно данным на 30 декабря, общее число наблюдаемых заболевших COVID-19, с подозрением на него, а также с внебольничными пневмониями составляет 1,1 млн. Амбулаторно лечатся 80% пациентов.
За последние 24 часа в России зарегистрировали 26 513 новых случаев коронавируса в 85 регионах. От осложнений, связанных с этим заболеванием, умерли 599 человек. Полностью вылечились 29 235 пациентов.
На брифинге 28 декабря Голикова заявила, что смертность в России за 11 месяцев этого года выросла на 13,8% по отношению к соответствующему периоду прошлого года. По ее словам, более 80% прироста связаны с коронавирусом.