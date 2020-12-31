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01:52 (мск), источник: ТАСС

При атаке на аэропорт Йемена погибли три сотрудника Красного Креста

ТАСС, 31 декабря. Число погибших в результате взрыва в аэропорту Йемена сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) возросло до трех. Соответствующее сообщение организация разместила на своей странице в Twitter.

Источник: AP 2020

«Международный комитет Красного Креста глубоко опечален тем, что трое наших сотрудников погибли в результате взрыва в аэропорту Адена», — говорится в тексте.

Ранее штаб-квартира гуманитарной организации в Женеве сообщала о двух погибших сотрудниках МККК и одном пропавшем без вести. Также сообщалось, что один из погибших — гражданин Йемена, занимавшийся вопросами координации авиасообщения по линии МККК, второй — руандиец — работал в медицинской бригаде в качестве специалиста по рентгеновскому оборудованию.

Еще трое других сотрудников получили ранения.

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«Это трагический день для МККК и для народа Йемена, — заявил директор управления оперативной деятельности МККК Доминик Штилхарт. — Йеменцы перенесли ужасные страдания за последние пять лет. День, подобный нынешнему, добавляет еще больше горя как семье Красного Креста, так йеменским семьям, чьи родные и близкие были убиты или ранены во время этого взрыва».

Три минометных снаряда разорвались в среду в аэропорту города Адена одновременно с прилетом министров нового правительства Йемена.

При атаке погибли 27 человек, десятки получили ранения. Среди жертв и пострадавших есть простые граждане, журналисты, встречавшие членов правительства представители местных властей и армейского командования. Никто из министров не пострадал.

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