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22:31 (мск), источник: РИА Новости

AP заявило о попытках Китая засекретить данные о коронавирусе

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Агентство Associated Press заявило, что Пекин мог засекретить данные о происхождении COVID-19.

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Авторы публикации утверждают, что, по их данным, в настоящее время пещеры в провинции Юньнань, в которых, предположительно, обитают разносящие вирус летучие мыши, находятся под пристальным вниманием китайских властей. Журналисты также заявили, что агенты госбезопасности якобы следили за перемещениями их группы близ пещер.

Также агентство предполагает, что в Китае существует «специальная комиссия», проверяющая исследования о вирусе перед их публикацией, а официальный Пекин якобы выделяет ученым крупные гранты на изучение SARS-CoV-2.

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Авторы статьи, ссылаясь на документы, заявили, что связанный с исследованиями персонал не имеет права передавать третьим лицам данные, образцы и прочую информацию, касающуюся коронавируса.

Издание также обвинило китайское правительство в ограничении научных исследований, кроме тех, что были утверждены государством. В частности, авторы публикации пишут, что у сторонней группы специалистов по изучению летучих мышей ранее изъяли взятые образцы. Китайский МИД в ответ на запрос AP сообщил, что коронавирус выявили во многих странах мира, а исследованиями проблемы нужно заниматься на «глобальном уровне».

Еще в апреле официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин подчеркивала, что Китай с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.

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