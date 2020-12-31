Кадыров ответил на обращение родственников убитых в Грозном боевиков

«Сейчас распространяется версия, что этим двум бандитам якобы за отсутствие маски было сделано замечание, впоследствии чего их убили. Это наглая ложь!», — сказал Кадыров на заседании правительства республики. Он раскритиковал представителей ингушских тейпов Тимурзиевых и Султыговых за то, что они «поддержали убийц, даже не выразили соболезнования родственникам невинно погибшего».
«Если думают, что им такое поведение сойдет с рук, они ошибаются. Легко быть смелым, сидя за экраном. Легко верить в слухи, не разобравшись во всем», — сказал Кадыров. Он поручил республиканскому руководству МВД, Росгвардии и прокуратуры провести проверку и привлечь к ответственности за поддержку терроризма тех, кто поддерживает убитых в Грозном уроженцев Ингушетии.
Нападение на полицейских в Грозном произошло 28 декабря. По предварительным данным следствия, инцидент произошел во время патрулирования сотрудниками ППС на улице Мира. В результате нападения один сотрудник полиции погиб, второй получил ранение и был госпитализирован. Нападавшие были ликвидирвоаны. Позже Кадыров назвал личности боевиков: по его словам, это уроженцы Ингушетии Хасан и Хусейн Тимурзиевы, приехавшие в 2012-м г. в республику и работавшие в одной из пекарен.
После этого в интернете появился ролик, где группа мужчин, представившись родственниками убитых из ингушских тейпов Тимурзиевых и Султыговыхв, обратилась к Кадырову с просьбой представить доказательства причастности напавших к террористам и выдать их тела. В ответ спикер парламента Чечни Магомед Даудов пригласил родственников братьев Тимурзиевых явиться 31 декабря в заксобрание республики и пообещал предоставить соответствующие доказательства.
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