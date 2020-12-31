В США работник медцентра намеренно испортил 500 доз вакцины от COVID-19

Ранее стало известно, что на прошлой неделе работник медцентра в городе Графтон достал из холодильника 50 упаковок с вакцинами и не вернул их обратно. Позднее компания уточнила, что речь идет о 57 упаковках. Из-за ненадлежащего хранения более 500 доз вакцины пришлось выбросить.
По данным телеканала, в ходе проведенного расследования сотрудник медцентра признался, что действовал сознательно.
Компания Advocate Aurora Health сообщила о произошедшем медицинским властям, заявив, что они «более чем опечалены тем, что действия человека приведут к задержке в получении вакцины среди более 500 человек».
Имя работника медицинского центра не сообщается, так же, как и мотивы его действий. В компании заявили, что более он у них не работает.
Полиция Графтона сообщила, что ФБР и управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США оказывают сотрудничество в расследовании инцидента.