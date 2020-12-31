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13:27 (мск), источник: ТАСС

В аэропорту Домодедово ряд рейсов задерживаются из-за последствий ледяного дождя

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Ряд рейсов задерживаются в аэропорту Домодедово из-за последствий ледяного дождя. Актуальные данные о вылетах и прилетах доступны по онлайн-табло, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе аэропорта.

Источник: AP 2020

«Из-за последствий ледяного дождя в Московском регионе с 06:35 до 07:45 были временно ограничены полеты в аэропорту Домодедово. На поверхности взлетно-посадочный полосы образовалась наледь, что привело к снижению коэффициента сцепления. Для обеспечения безопасности полетов в сложных метеоусловиях потребовалось нарастить частоту чистки ВПП и ее обработку реагентами», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что такая ситуация привела к изменениям в графике вылета и прилета рейсов из аэропорта Домодедово. Актуальная информация отображается на онлайн-табло аэропорта в режиме реального времени.

«Аэродромные службы работают в усиленном режиме, чтобы гарантировать безопасность полетов в тяжелых метеоусловиях. Создан оперативный штаб, чтобы нивелировать последствия погодных условий, обеспечить безопасность и регулярность вылетов. Мы приложим все усилия, чтобы в этот важный день все рейсы, несмотря на непростые метеоусловия, прилетели и вылетели в аэропорты назначения», — заключили в пресс-службе аэропорта.

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