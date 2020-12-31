13:27 (мск), источник: ТАСС
В аэропорту Домодедово ряд рейсов задерживаются из-за последствий ледяного дождя
МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Ряд рейсов задерживаются в аэропорту Домодедово
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«Из-за последствий ледяного дождя в Московском регионе с 06:35 до 07:45 были временно ограничены полеты в аэропорту Домодедово. На поверхности
Он добавил, что такая ситуация привела к изменениям в графике вылета и прилета рейсов из аэропорта Домодедово. Актуальная информация отображается на
«Аэродромные службы работают в усиленном режиме, чтобы гарантировать безопасность полетов в тяжелых метеоусловиях. Создан оперативный штаб, чтобы нивелировать последствия погодных условий, обеспечить безопасность и регулярность вылетов. Мы приложим все усилия, чтобы в этот важный день все рейсы, несмотря на непростые метеоусловия, прилетели и вылетели в аэропорты назначения», — заключили в