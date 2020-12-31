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19:53 (мск), источник: ТАСС

Рогозин счел чушью версию о том, что трещина на МКС появилась из-за «Федора»

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин посчитал чушью опубликованную ранее в СМИ информацию о том, что трещина в российском модуле Международной космической станции появилась из-за робота «Федор».

Источник: AP 2020

«Это вообще какая-то чушь. Бедный “Федор”, в чем его только не обвиняли», — заявил Рогозин в интервью «Россия-24».

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По словам Рогозина, это технологические повреждения. Он подчеркнул, что станция немолодая и работает выше ресурса. «Мы внимательно следим за ее техническим состоянием, думаем, что она легко доживет до 2024 года, скорее всего, до 2028 года», — считает глава Роскосмоса.

На станции, добавил Рогозин, есть огромное количество стыков, шлюзов, приборов, которые выходят наружу. «Естественно, бывают какие-то сбои. Это как большая квартира», — подчеркнул он, отметив, что на МКС были обнаружены определенные воздействия на оболочку в некоторых местах, в том числе это может быть воздействие микрометеоритов.

18 декабря во время переговоров с МКС специалист Центра управления полетами сообщил о возможном новом месте утечки воздуха в переходной камере в модуле «Звезда», добавив, что не понимает, из какой именно части камеры уходит воздух.

Утром 15 октября экипаж МКС доложил на Землю, что возможное место утечки воздуха найдено в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Позднее космонавт Анатолий Иванишин рассказал, что место негерметичности похоже на криволинейную царапину, длина которой составляет 2−3 см. Позже космонавт Сергей Рыжиков уточнил размеры трещины, она составляет около 4,5 см. В ноябре российские члены экипажа сделали снимки предполагаемого места утечки с внешней стороны МКС во время выхода в открытый космос, но не заметили повреждений снаружи станции в районе трещины.

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