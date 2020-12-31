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21:27 (мск), источник: ТАСС

ФБР проводит расследование в связи с порчей 500 доз вакцины от COVID-19 в Висконсине

НЬЮ-ЙОРК, 31 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции и Федерального бюро расследований (ФБР) США проводят разбирательство в связи с тем, что в пригороде Милуоки (штат Висконсин) из-за умышленных действий сотрудника медицинского центра были испорчены 500 доз вакцины от коронавируса компании Moderna. Об этом сообщил в четверг телеканал СNN.

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Речь идет о медицинском учреждении из сети Aurora Health Care. Как заявили в среду его представители, ранее на этой неделе сотрудник указанного центра достал емкости с препаратом из специального холодильника и своевременно их не вернул. В результате «500 доз вакцины были отбракованы».

Первоначально предполагалось, что речь идет о допущенной сотрудником «неумышленной ошибке», однако позже он «признал, что преднамеренно достал вакцину из холодильника». Работник был уволен, руководство сети оповестило об инциденте власти.

Местное полицейское управление заявило, что выясняет все обстоятельства произошедшего в сотрудничестве с ФБР и Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США. Информации о мотивах указанного сотрудника пока не приводится.

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