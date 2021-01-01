ИГ взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном

28 декабря в центре Грозного вооруженные ножами люди напали на двух сотрудников патрульно-постовой службы полиции и попытались завладеть их оружием. В результате завязавшейся перестрелки один сотрудник правоохранительных органов погиб, второй был ранен, его состояние оценивалось как стабильное. Оба нападавших были убиты.
Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, нападавшими были некие Хасан и Хусейн Темурзиевы — два брата, приехавшие в республику из Ингушетии в 2021 году и работавшие в одной из местных пекарен.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК). Родственники застреленных полицией мужчин обратились к Кадырову и попросили доказать причастность двух братьев к убийству полицейского. Председатель чеченского парламента Магомед Даудов пригласил близких застреленных мужчин на беседу.
Позже Кадыров поручил проверить родственников нападавших на поддержку терроризма. «Они поддержали убийц, даже не выразили соболезнования родственникам невинно погибшего. Если думают, что им такое поведение сойдет с рук, они ошибаются», — сказал глава республики.
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