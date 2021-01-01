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11:29 (мск), источник: Daily Storm

Трое взрослых и трое детей погибли при сильном пожаре в Чувашии

В результате инцидента выжил один человек, СКР решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: МЧС РФ

Утром 1 января произошел сильный пожар в доме на улице Октябрьской в деревне Орнары в Урмарском районе (Чувашия). В результате инцидента выжил только хозяин дома. Его сожительница, две ее дочери и трое детей одной из них погибли. По предварительной причине, пожар произошел из-за возгорания, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«После тушения огня на месте происшествия обнаружены останки шести человек: троих взрослых и троих детей 2010, 2013 и 2016 годов рождения. По факту гибели людей при пожаре следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в СКР.

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«В момент пожара в доме находился хозяин жилища 1969 года рождения, его сожительница и две ее дочери с детьми одной из них. Мужчина единственный, кому удалось выжить», — уточнили в ведомстве.

На месте происшествия работали, помимо правоохранителей, 24 спасателя от МЧС и восемь единиц пожарной техники.

9 января 2019 года стало известно, что при пожаре в поселке городского типа Тисуль в Кемеровской области погибли шесть человек, в том числе трое детей в возрасте семи лет, пяти лет и четырех месяцев. Сотрудники МЧС также обнаружили тела двух женщин и мужчины. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

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