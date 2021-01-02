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05:57 (мск), источник: ТАСС

NY Post: в Нью-Йорке найдена мертвой работавшая в ООН дипломат

НЬЮ-ЙОРК, 2 января. /ТАСС/. Дипломат, работавшая в ООН, найдена мертвой в своей квартире в районе Манхэттен. Об этом сообщила в пятницу газета New York Post.

Источник: AP 2020

По словам источников издания в полиции, речь идет о 38-летней женщине. Государство, в постоянном представительстве которого она работала, не уточняется. Информации о ее гражданстве не приводится. Газета отмечает, что дипломат жила в данной квартире не менее двух лет.

По сведениям издания, стражи порядка на данный момент не считают, что речь идет об убийстве.

Официальный представитель полицейского управления Нью-Йорка, отвечая на запрос ТАСС, подтвердила, что днем 31 декабря в расположенном недалеко от штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке многоквартирном доме на Манхэттене была обнаружена 38-летняя женщина, которая не подавала признаков жизни. Прибывшие на место медики установили, что она мертва.

Личность умершей не разглашается, поскольку еще не оповещены ее близкие. В полиции также не уточнили, была ли она каким-то образом связана с ООН. Для выяснения причины смерти назначена судмедэкспертиза. «Расследование продолжается», — отметили в полиции.

В пресс-службе ООН данную информацию пока не комментируют.

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