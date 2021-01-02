NY Post: в Нью-Йорке найдена мертвой работавшая в ООН дипломат

05:57 (мск), источник: ТАСС
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По словам источников издания в полиции, речь идет о 38-летней женщине. Государство, в постоянном представительстве которого она работала, не уточняется. Информации о ее гражданстве не приводится. Газета отмечает, что дипломат жила в данной квартире не менее двух лет.
По сведениям издания, стражи порядка на данный момент не считают, что речь идет об убийстве.
Официальный представитель полицейского управления
Личность умершей не разглашается, поскольку еще не оповещены ее близкие. В полиции также не уточнили, была ли она
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