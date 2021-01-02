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04:10 (мск), источник: Известия

Осужденный во Франции на 3 года болельщик Ивкин вернулся в Россию

Российский болельщик Михаил Ивкин, который был признан виновным в беспорядках в Марселе во время чемпионата Европы в 2016 году и приговорен к трем годам тюрьмы, в пятницу, 1 января, вернулся в Россию. Об этом в своем Telegram-канале сообщила член Общественной палаты РФ Мария Бутина.

«Миша Ивкин снова с нами! Борьба за Пашу Косова продолжается», — написала она и прикрепила к записи фото с болельщиком.

Самолет с болельщиком на борту приземлился в московском аэропорту Шереметьево в 22:40.

С 2018 года Ивкин находился под стражей во Франции. В последнее время он содержался в центре административного задержания в городе Ним. Как сообщает Sport24, переговоры о депортации велись с префектурой и с самим центром. Процесс ускорился, когда Ивкин предложил самостоятельно оплатить расходы по своему возвращению.

14 декабря суд присяжных во Франции приговорил россиян Михаила Ивкина и Павла Косова к трем и 10 годам тюрьмы.

11 декабря сообщалось, что французская прокуратура потребовала для россиян, обвиняемых в нападении на английского фаната Эндрю Бэйча и нанесении ему серьезных увечий, пять и 15 лет тюрьмы.

Само рассмотрение дела судом присяжных началось 7 декабря. Россияне содержатся в тюрьмах Марселя, их задержали по запросу французских властей в феврале 2018 года в Мюнхене.

Защитник Ивкина Жюльен Пиннели отмечал, что россиянин никогда не принадлежал к агрессивной группе болельщиков, не был хулиганом и является отцом семейства, не имевшим судимостей в России.

51-летний англичанин получил тяжелые травмы головы, а левая половина его тела оказалась парализованной.

Матч сборных России и Англии на чемпионате Европы — 2016, который прошел в Марселе 11 июня и завершился вничью 1:1, ознаменовался массовыми беспорядками и драками между английскими и российскими фанатами до начала встречи в центре города, а также после финального свистка на территории стадиона и за его пределами. Тогда 20 российских футбольных фанатов были депортированы, а трое россиян — Алексей Ерунов, Сергей Горбачев и Николай Морозов — в 2016 году по решению суда уже получили сроки от одного до двух лет лишения свободы.

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