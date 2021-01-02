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09:44 (мск), источник: ТАСС

Во Вьетнаме выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса

ХАНОЙ, 2 января. /ТАСС/. Первый случай заражения штаммом коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании, выявлен во Вьетнаме. Об этом сообщил в субботу Национальный координационный комитет по профилактике и контролю за распространением вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19.

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Источник: РИА "Новости"

По информации ведомства, мутировавший вариант коронавируса обнаружен у 45-летней местной гражданки, вернувшейся в страну из Великобритании 22 декабря 2020 года.

На борту вывозного рейса, приземлившегося в аэропорту южного вьетнамского города Кантхо, находились в общей сложности 305 пассажиров. Все они сразу же после посадки самолета были изолированы и направлены на обязательный двухнедельный карантин.

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В середине декабря британские ученые сообщили об обнаружении мутировавшего варианта коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение вызываемого им заболевания в юго-восточной части Англии. По предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен, однако нет доказательств его большей летальности.

Во Вьетнаме за все время с начала пандемии коронавируса по состоянию на 2 января были выявлены 1 474 инфицированных. За минувший период 1 325 человек выздоровели, а 35 умерли из-за осложнений, вызванных COVID-19.

В медицинских учреждениях под наблюдением врачей сейчас остаются 114 заболевших. На обсервации в карантинных центрах и на карантине в домашних условиях находятся более 17,1 тыс. человек.

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