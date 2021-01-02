22:06 (мск), источник: ТАСС
Найденная мертвой в Нью-Йорке дипломат была сотрудницей миссии Северной Македонии при ООН
Женщина была найдена мертвой в своей квартире 31 декабря.
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ЗАГРЕБ, 2 января. /ТАСС/. Дипломат, найденная мертвой в своей квартире в районе Манхэттен, являлась сотрудницей постоянного представительства Северной Македонии при ООН. Об этом сообщило в субботу министерство иностранных дел балканской республики.
«Из постоянного представительства Северной Македонии при ООН в
Официальный представитель полицейского управления
По информации газеты New York Post, дипломат жила в данной квартире не менее двух лет. При этом, как отмечает издание, стражи порядка на данный момент не считают, что речь идет об убийстве.