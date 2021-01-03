В штате Нью-Йорк число заразившихся коронавирусом превысило 1 млн человек

04:56 (мск), источник: ТАСС
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По его данным, в
Согласно последним данным местных властей, в трех штатах — Калифорнии, Колорадо и Флориде — выявлены носители нового штамма коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании. Он, предположительно, может быть на 70% более заразен.
Всего в США выявлено более 20,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 349,9 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.