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04:56 (мск), источник: ТАСС

В штате Нью-Йорк число заразившихся коронавирусом превысило 1 млн человек

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Нью-Йорк стал четвертым штатом, в которых заражение новым коронавирусом выявлено более, чем у 1 млн человек. Такие оценки представил в субботу Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

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Источник: Reuters

По его данным, в Нью-Йорке за время пандемии коронавирус был подтвержден у 1 011 665 человек. При этом 38 273 человека умерли здесь от осложнений, вызванных COVID-19.

Нью-Йорк таким образом стал четвертым штатом, где число заболевших перевалило за миллион. Так, в Калифорнии к вечеру субботы насчитывается 2 367 970 случаев заражения, в Техасе — 1 786 941, во Флориде — 1 354 833. В Иллинойсе коронавирус выявлен у 975 352 человек.

Согласно последним данным местных властей, в трех штатах — Калифорнии, Колорадо и Флориде — выявлены носители нового штамма коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании. Он, предположительно, может быть на 70% более заразен.

Всего в США выявлено более 20,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 349,9 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

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