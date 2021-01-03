В России за сутки выявили 24 150 случаев заболевания COVID-19

Наибольшее число выявленных заболевших — в Москве (3851), Санкт-Петербурге (3738), Московской области (1539).
За прошедшие 24 часа от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 504 человека.
За сутки в России полностью выздоровели 19 847 человек.
Всего с начала распространения коронавируса в России было выявлено 3 236 787 случаев заболевания COVID-19. Зафиксировано 58 506 летальных исходов, выздоровели 2 618 882 человека.
Накануне глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что более 800 тыс. жителей страны уже сделали прививку от коронавируса.
Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге и представитель организации в России Мелита Вуйнович 2 января отметили, что российские медики образцово выполняют свой врачебный долг при борьбе с коронавирусной инфекцией.
В России 15 декабря стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Прививку предлагается сделать препаратом «Спутник V», который был разработан в Центре имени Гамалеи и стал первой в РФ и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа.
Итоговая эффективность вакцины превысила 91%. При этом в отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%.