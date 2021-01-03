Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Банки ограничат снятие наличных К чему готовиться клиентам
Фоторепортажи
13Звездный десант: пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк
20Линия времени: чем удивляет Чукотка
11:07 (мск), источник: Известия

В России за сутки выявили 24 150 случаев заболевания COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировали 24 150 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
11:11 (мск)В Москве выявили 3 851 заразившегося коронавирусом за сутки. Это минимум с 28 октября
Новости по темеПолная статистика
Источник: Агентство «Москва»

Наибольшее число выявленных заболевших — в Москве (3851), Санкт-Петербурге (3738), Московской области (1539).

За прошедшие 24 часа от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 504 человека.

За сутки в России полностью выздоровели 19 847 человек.

Всего с начала распространения коронавируса в России было выявлено 3 236 787 случаев заболевания COVID-19. Зафиксировано 58 506 летальных исходов, выздоровели 2 618 882 человека.

Накануне глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что более 800 тыс. жителей страны уже сделали прививку от коронавируса.

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге и представитель организации в России Мелита Вуйнович 2 января отметили, что российские медики образцово выполняют свой врачебный долг при борьбе с коронавирусной инфекцией.

В России 15 декабря стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Прививку предлагается сделать препаратом «Спутник V», который был разработан в Центре имени Гамалеи и стал первой в РФ и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа.

Итоговая эффективность вакцины превысила 91%. При этом в отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%.

 Переломный процент: аналитики допустили снижение ключевой в начале 2021-го
Хозяин морей: умер исполнитель роли Ихтиандра Владимир Коренев
11 сенаторов США отказались признать итоги президентских выборов
Россияне назвали самую благородную профессию
Ученый предупредил о появлении смертельно опасной «Болезни X»
Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса
Определился соперник сборной России по полуфиналу МЧМ
ЦБ усилил защиту денежных переводов в Системе быстрых платежей
Здоровье
Мастера секса: как различаются мужской и женский оргазмы Выводы, сделанные исследователями в 1950-е годы, актуальны до сих пор.
Hi-Tech
Как отследить ребенка по телефону Несколько простых способов
Горячие темы на Авто
Просыпаемся- похмеляемся ) Живые есть?))) 225
Новый год к нам мчится, скоро всё случится! 172
здрасть 157
Счастливые часов не наблюдают... 109
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Скандинавский дизайн квартиры: находки по суперценам
С чем идти в гости: подарки для дома, которые всегда нужны
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Дети
Сын Валерии показал первые фото новорожденной дочери Девочка родилась в новогоднюю ночь
Новости партнеров
С девушки во время выступления слетело платье, но она не растерялась
Назван возраст, когда за руль уже нельзя
Девушка помыла голову "Кока-колой". Результат превзошел все ожидания
Кто спас двух девочек, на которых напали восемь мужчин
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь