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3 января, источник: ТАСС

Более 740 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки

По данным ВОЗ, больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США.

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США
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Источник: РИА "Новости"

ЖЕНЕВА, 3 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 83,32 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 740 тысяч. Согласно опубликованным в воскресенье данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 12,5 тысячи, превысив 1,83 млн.

По состоянию на 20:51 мск 3 января в ВОЗ поступили сведения о 83 322 449 инфицированных и 1 831 412 умерших. Число заразившихся увеличилось на 740 221, умерших — на 12 502.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 64% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходится на Северную и Южную Америку (477 794), на втором месте — регион Европы (165 584), на третьем — Юго-Восточная Азия (27 828).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США — 19 974 413. Далее следуют Индия (10 323 965), Бразилия (7 700 578), Россия (3 236 787), Великобритания (2 599 793), Франция (2 599 127), Италия (2 141 201), Испания (1 893 502), Германия (1 765 666), Колумбия (1 654 880), Аргентина (1 629 594) и Мексика (1 437 185).

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